Definitieve streep door hogere geluidsschermen Coenbrug, heeft 'nauwelijks effect'

Wethouder Slegers vindt dat hogere schermen volgens het rapport te weinig opleveren voor het geld wat het moet kosten. In het rapport staat dat er voor 115 adressen 1-3 dB geluidsreductie zou zijn. Iets wat volgens de onderzoekers nauwelijks hoorbaar is voor het menselijk oor. "Meten is weten", aldus de wethouder.

Wel gaat hij nog eens goed naar het "gebonk" van de brugklep kijken. Dat wordt veroorzaakt als zwaar verkeer over de brugklep rijdt. De brug kan al een paar jaar niet meer open en gaat dit jaar op de schop. Dan moet ook het gebonk verholpen zijn. Ook wil de wethouder zich hard maken voor 80 kilometer per uur op de A8.

Handdoek in de ring

De werkgroep gaat nog eens goed nadenken of ze nog door moeten gaan met hun strijd. "Ik ga eerst maar eens naar het café met mijn verdriet", zegt Sluis. Hij wil eerst met de rest van de werkgroep in gesprek voordat ze de handdoek in de ring gooien "We blijven wel strijdbaar."

Tussen 2026 en 2030 worden er nieuwe 'normale geluidsschermen geplaatst. Wat er met de gereserveerde 2,1 miljoen gaat gebeuren weet Slegers nog niet. Daar wordt in het najaar een beslissing over genomen.