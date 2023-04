Bewoners en politiek woest om jarenlang uitstel geluidsschermen bij Coenbrug

"Onbetrouwbaar", "onacceptabel" en "we worden belazerd", zo typeren bewoners en politici van Zaanstad de plannen van Rijkswaterstaat (RWS) om de geluidsschermen op de Coenbrug twee jaar later te plaatsen dan dat is beloofd. Bewoners zetten zich al jaren in om het verkeer op de brug stiller, veiliger en gezonder te maken voor omwonenden en in 2024 zou het dan eindelijk moeten gebeuren. Maar dat wordt nu, op zijn vroegst, 2026 zegt Rijkswaterstaat.

Jan Broersma en David Sluis van Werkgroep A8 – Coenbrug hadden de champagne al bijna ontkurkt na jaren lang actievoeren. Zij bestookten Rijkswaterstaat met verzoeken om de brug aan te pakken omdat deze veel geluid maakte en voor fijnstof zorgde.

In 2024 zou een lange wens, hoge geluidsschermen, dan eindelijk in vervulling gaan. Zaanstad betaalde zelf twee miljoen om de schermen hoger te maken dan RWS van plan was zodat er nog minder overlast zou komen. Maar de kurk kan weer op de fles want RWS wil pas in 2026 de schermen plaatsen en een technisch onderzoek afwachten of de hoge schermen wel mogelijk zijn.

Geen prioriteit

"Als je afspraken maakt met de overheid moet je daar op kunnen vertrouwen", zegt Sluis. Hij vindt dat de bewoners steeds een wortel wordt voorgehouden, maar dat er maar niets van de grond komt.

RWS laat weten dat er beperkte budgetten en capaciteiten zijn, bovendien hebben andere projecten meer prioriteit.

Een hel wil Broersma het nog net niet noemen, maar heel veel mensen slapen met de ramen dicht omdat er constant geluidsoverlast is.

Beschadigd vertrouwen

Ook de Zaanse politici reageren verbijsterd op het uitstel. Wethouder Slegers is van plan een brief te schrijven naar het ministerie. "Hier gaan we niet mee akkoord", laat hij weten. Niet alleen het uitstel noemt hij onacceptabel, maar ook de uitspraak dat er weer onderzocht moet worden of er wel hoge schermen geplaatst kunne worden, vindt hij vreemd.

De wethouder wil middels een brief RWS dwingen de afspraak na te komen om de geluidsschermen toch in 2024 te plaatsen. Oud-wethouder Rob karst vraagt zich af of z'n brief helpt, maar hoopt van wel. Hij noemt het uitstel schadelijk voor de geloofwaardigheid van de overheid.