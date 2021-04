Na langverwachte opknapbeurt blijft Coenbrug lawaai maken: "We zijn niet tevreden"

Het werk aan de Coenbrug is eindelijk af. De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat superstil Zoab neergelegd en ook eindelijk het hinderlijke geklepper van de brug zelf werd vorige week verholpen. Maar stil is het nog niet. De werkgroep A8-Coenbrug baalt.

Met de zon op het terras aan de Zaan lijkt de tuin van Gerrit Abbink een van de meest idyllische plekjes van Zaanstad. Helaas woont Gerrit al 30 jaar naast de Coenbrug, die steeds lawaaiiger werd. "Toen we hier net kwamen wonen was het af en toe een luxe wagen en af en toe een vrachtwagen, nu dendert het maar door", zucht hij.

Al bijna 15 jaar strijden Jan Broersma en David Sluis tegen het drukke verkeer, de fijnstof en het lawaai op de brug. Vorig jaar begon Rijkswaterstaat eindelijk met het vervangen van het oude wegdek voor fluisterasfalt. En de afgelopen tijd werd er druk gewerkt aan het gehate geklepper van de brug. Dat lijkt nu weg, maar met name het vrachtverkeer dat over de A8 rijdt is nog goed te horen. "We zijn nog niet tevreden", zegt Broersma tegen NH Nieuws. Volgens de werkgroep is het lawaai makkelijk te verhelpen als er 50 km per uur op de brug wordt gereden.

Rijkswaterstaat laat weten dat al het werk rond en op de Coenbrug nu af is. Eind april gaat ze opnieuw metingen doen om te kijken of het geluidniveau binnen de wettelijke normen valt. In juni worden de conclusies gepresenteerd.