Storing bij Coenbrug: "Brugklep viel met harde klap naar beneden"

De Coenbrug bij Zaandam is deels open. Volgens omstanders die op de A8 staan, viel één van de brugkleppen met een harde klap naar beneden. "En de andere staat nog omhoog", vertelt Jan Broersma die naast de Coenbrug woont. "We hoorden een harde klap."

Rijkswaterstaat laat weten dat de Coenbrug in storing staat en dat de A8 vanaf knooppunt Zaandam dicht is. "We doen ons best om de storing zo snel mogelijk op te lossen", laat de woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Het verkeer richting Amsterdam werd weggeleid en het verkeer richting Alkmaar kan weer doorrijden."

Wat de oorzaak is van de storing is nog niet bekend. Jan Broersma, die ook voorzitter is van de werkgroep A8-Coenbrug, denkt dat de wind zeker een rol speelt. "Het is nog te vroeg om daar zeker van te zijn", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Brug is net klaar

"De werkzaamheden aan de brug zijn net afgerond", vertelt David Sluis van de werkgroep A8-Coenbrug. De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat superstil Zoab neergelegd en ook eindelijk het hinderlijke geklepper van de brug zelf werd verholpen. "En nu dus al een storing", zegt Sluis. "Er varen hier ook veel zeilboten, de klep zou naar beneden vallen als er net een boot onderdoor vaart..."