Kamervragen na berichtgeving NH over Coenbrug: 'Snelle oplossing nodig'

2024 had het jaar moeten zijn dat de Zaanse Coenbrug eindelijk aangepakt zou worden. Al meer dan twintig jaar ervaren omwonenden overlast van fijnstof en geluidsoverlast door het gebonk van de brug als er zwaar verkeer over rijdt. Het liep anders: demissionair minister Mark Harbers verbrak een eerdere belofte waardoor het zomaar zes jaar langer kan duren voordat er maatregelen komen. De berichtgeving van NH over dit onderwerp heeft Kamervragen opgeleverd.

De gemeente Zaanstad had twee miljoen euro gereserveerd voor hogere geluidsschermen. De Hoop vraagt hoe de gemeente nu gecompenseerd gaat worden, naar alle waarschijnlijkheid is er door prijsstijgingen over een paar jaar meer geld nodig.

Om maar even aan te geven hoelang het al speelt, vertelt hij: "Het eerste onderzoek naar het bonken van de Coenbrug stamt al uit 1999, nadat bewoners in 1995 hadden geklaagd." Hij vindt dat de gemeente Zaanstad harder met de vuist op tafel moet slaan bij Harbers en Rijkswaterstaat.

"We zijn onderhand radeloos", zegt David Sluis die namens de Werkgroep A8 opkomt voor de bewoners. "Er is van alles beloofd en nooit uitgevoerd, het voelt alsof je in een bananenrepubliek leeft."

"Er is snel een oplossing nodig voor de grote overlast die omwonenden ervaren door het verkeersgeluid en de fijnstof die de auto's uitstoten", zegt De Hoop in een reactie tegen NH. "De geluidsschermen kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de overlast. De weigering van de (demissionair, red.) minister heeft ons teleurgesteld. Daarom hebben wij vragen gesteld en hopen dat de minister zo snel mogelijk alsnog besluit om de overlast voor omwonenden aan te pakken."

Er is veel aan de hand rond de brug: naast de problemen van geluidsoverlast en fijnstof die bewoners ervaren is hij sinds 2021 ook nog eens defect. Eén van de brugkleppen viel toen met een harde klap naar beneden. Rijkswaterstaat onderzoekt na een verzoek van de gemeente Zaanstad of de reparatie (die voor dit jaar gepland staat) samen kan vallen met het plaatsen van de geluidswerende schermen, zodat dat in ieder geval geregeld is.

Verlaging maximumsnelheid

Kamerlid De Hoop stelt ook een vraag – hoe denkt de demissionair minister over het invoeren van een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de A8? - waarvan het antwoord al bekend is.

Harbers stelde afgelopen oktober in de brief waarin hij Zaanstad teleurstelde onder andere dat er al ZOAB (stil asfalt) is aangelegd en dat de A8 ook in de komende jaren aan de wettelijke eisen rond geluid en luchtkwaliteit voldoet, en daarom geen aanleiding te zien de maximumsnelheid te verlagen 'of andere aanvullende middelen in te zetten'.

Onacceptabel

De gemeente Zaanstad was net als de bewoners 'not amused' over de brief van Harbers. Toen Rijkswaterstaat in april 2023 al aankondigde dat de geluidsschermen sowieso twee jaar later geplaatst zouden worden zei wethouder Gerard Slegers het al onacceptabel te vinden.

David Sluis van de Werkgroep A8 vindt dat Zaanstad harder met de vuist op tafel moet slaan bij Harbers en Rijkswaterstaat. Hijzelf is bijna moegestreden. "We hebben een best grote achterban", zegt hij, "maar veel mensen zijn lamgeslagen. Ze geloven er niet meer in dat er wat gaat veranderen."

De demissionair minister heeft nog ongeveer twee weken om de Kamervragen te beantwoorden.