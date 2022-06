Gemeente Zaanstad wil eindelijk meebetalen aan geluidsschermen A8

Al jaren vragen omwonenden van de A8 bij de Coenbrug om maatregelen tegen de geluidsoverlast en de luchtvervuiling van de snelweg. Eindelijk gaat het gemeentebestuur van Zaanstad overstag. In het nieuwe coalitie-akkoord staat een reservering van 2 miljoen voor nieuwe hoge geluidsschermen. Rijkswaterstaat wil daar in 2024 mee beginnen.

Ook zal het nieuwe gemeentebestuur zich inzetten om van de A8 een 80 km-zone te maken. "In Amsterdam op de ring werkt het al jaren prima. Waarom hier dan niet", vraagt Jan Broersma van de Werkgroep A8-Coenbrug zich af. Sinds 2005 strijdt hij al voor maatregelen.

"We hebben elkaar nog net niet gezoend, maar wel omhelsd", zegt Jan in een eerste reactie op het nieuws. "En eerlijk is eerlijk zonder de vastberadenheid van David Sluis was het nooit gelukt." David Sluis is stadsecoloog en heeft het gemeentebestuur al jaren met allerlei data bestookt. Nu eindelijk met resultaat.

Jan kan niet wachten tot de overlast eindelijk is aangepakt. "Als je hier woont, word je knettergek van dat geluid. Dat gedeng van die auto's over de brug is niet te harden."