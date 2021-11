Open brief om aandacht voor geluidsproblemen A8: "We zijn gewoon ten einde raad"

Met een open brief proberen verschillende politieke partijen in Zaanstad het toch voor elkaar te krijgen om de A8 te verbeteren. Met hogere geluidsschermen en verlaging van de maximumsnelheid willen de raadsleden de urgentie van de problematiek duidelijk maken. Bewoners die al jaren strijden voor vermindering van de geluidsoverlast, sluiten maar al te graag bij de brief aan.

Met de brandbrief hopen Rob en Jan dat de geluidschermen voor de A8 er toch komen - NH Nieuws / Thyra de Groot

De problematiek is Zaanstad al jaren aan de gang. Buurtbewoner Jan Broersma maakt zich al tijden hard voor verbetering van de A8 ter hoogte van de Coenbrug: "We zijn gewoon ten einde raad. Bewoners slapen niet en worden er gek van."



Onlangs heeft Rijkswaterstaat zoabasfalt neergelegd, maar stil is het wegdek niet. "Ik vind nog steeds dat het vreselijk veel lawaai maakt", vertelde bewoner Gerrit Abbink eerder aan NH Nieuws. "Vooral vrachtwagens denderen erover." Van 100 naar 80 km per uur Om wat meer rust te creëren, zouden hogere schermen een oplossing zijn, maar deze kosten bijna twee miljoen euro. En dat geld is er niet. Ook de maximumsnelheid moet volgens politicus Rob Karst naar beneden. "Tot op heden zijn alle pogingen nogal vruchteloos gebleken." Tekst gaat verder onder de reportage.

Open brief om aandacht voor geluidsproblemen A8 - NH Nieuws

De Zaanse Raad probeert al jaren een oplossing te vinden voor het probleem, zo valt ook te lezen in de brief. In 2018 en 2019 zijn hiervoor moties aangenomen. "Het is ons inziens onverteerbaar dat alle pogingen vanuit Zaanstad tot nu geen positieve bijdrage hebben gehad op de luchtkwaliteit en leefbaarheid voor de bewoners rondom de Coenbrug."



Met de open brief, ondertekend door D66, Christen Unie, GroenLinks, PvdA en het CDA, hoopt Rob Karst dat de partijen die over de weg gaan, zoals provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, besluiten de weg te verbeteren. "Zodat het een betere en leefbaardere situatie gaat worden."