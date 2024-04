Live NH Sport: cruciaal duel voor FC Volendam, Telstar naar De Graafschap

Gooit FC Volendam de strijd tegen degradatie helemaal open of valt de deur van de eredivisie in het slot? Bij winst op directe concurrent Excelsior komt Volendam in punten naast de Rotterdammers, maar bij een nederlaag is het gat zes punten en is een stapje terug vrijwel onontkoombaar. Je kunt het vanaf 19.00 uur volgen op NH Radio, net als De Graafschap - Telstar waar ook veel op het spel staat.