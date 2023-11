Sterke thuisreeks van Telstar ten einde na nederlaag tegen De Graafschap

Telstar heeft vanavond met 1-2 verloren van de Graafschap. In een spannende slotfase lukte het de club uit Velsen niet om de achterstand nog in te halen. Daarmee komt een einde aan een reeks van drie thuisoverwinningen.

De Velsenaren kwamen goed uit de startblokken tegen De Graafschap. Danzell Gravenberch raakte al na vier minuten de paal met een harde uithaal. Hij bleef de rest van de wedstrijd gevaarlijk, maar was ook vaak onnauwkeurig in zijn afronding. Na een half uur spelen schoot hij de bal tegen de rand van het dak van het stadion.

Bij Telstar ontbrak de rechtsback Robin Polley. Tim van de Loo nam zijn plek over. Thomas Oude Kotte keerde weer terug van een blessure.

De Graafschap neemt afstand

Na de rust namen de Superboeren het initiatief over. Basar Önal was meteen gevaarlijk en even leek het erop dat hij de openingstreffer op zijn naam kon schrijven, maar de bal ging naast het doel.

In de 60e minuut zette David Flakus Bosilj de Graafschap op voorsprong. De Sloveense spits werkte een voorzet vanaf de linkerkant binnen: 0-1. Tien minuten voor tijd maakte Devin Haen een einde aan de hoop van Telstar. Hij schoot de 0-2 binnen.

