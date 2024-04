FC Volendam blijft knap overeind tegen Feyenoord en pakt een punt

Brian Plat keerde terug in de basis van Regillio Simons, en dat ging ten koste van Luke Le Roux. Ook Robert Mühren, hij redde zondag nog een punt voor FC Volendam tegen Almere City, nam voor de aftrap plaats op de bank.

Feyenoord had zichtbaar last van het duel vier dagen eerder tegen FC Utrecht (4-2 winst). De Rotterdammers speelde in de eerste helft niet in de hoogste versnelling en waren slordig in balbezit. FC Volendam wist in de omschakeling een aantal keren gevaarlijk te worden in de persoon van Vivaldo Semedo.

