Winnend Telstar mengt zich in strijd om vierde periodetitel

Richting de rust kreeg Telstar nog een grote kans via Alex Plat. De middenvelder ramde op doel, maar zijn schot was een prooi voor de keeper. Ook de inzet van Tahiri eindigde in de handen van de doelman. Tom Overtoom, die te horen heeft gekregen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, poeierde van grote afstand op doel, maar zonder succes. Geheel uit het niets maakte Jong PSV gelijk. De bezoekers konden eenvoudig door de verdediging snijden en Dantaye Gilbert tikte de 1-1 binnen.

Eerste treffer ooit

Direct na de rust was Telstar vlakbij de tweede treffer. Cain Seedorf haalde na een goede individuele actie verwoestend uit en zag zijn inzet op de lat uiteenspatten. Halverwege de tweede helft kwam Telstar op voorsprong via Devon Koswal. Uit een voorzet van invaller Youssef El Kachati maakte hij de 2-1. De centrale verdediger is daarmee voor het eerst in zijn carrière trefzeker in het betaald voetbal.

Na de treffer wisselde Telstar door en kwamen Zakaria Eddahchouri en Christos Giousis binnen de lijnen. De topscorer van de Witte Leeuwen maakte na wekenlange afwezigheid zijn rentree. De spits stond pas acht minuten binnen de lijnen en gooide het duel in het slot door de 3-1 binnen te werken. Vlak voor het eindsignaal had Eddahchouri de score nog verder kunnen opstuwen, maar het feest ging niet door.

Met de overwinning doet Telstar uitstekende zaken in de vierde periode. De Velsenaren gaan samen aan kop met Willem II, Roda JC en FC Groningen, maar zij komen later dit weekend nog in actie. Volgende week vrijdag gaat Telstar op bezoek bij De Graafschap.

Opstelling Telstar: Koeman Jr., Kruiver, Koswal, Apau, Oude Kotte, Turkruier; Overtoom (Van de Loo/63), Plat; Kaandorp (El Kachati/63), Tahiri (Eddahchouri/71), Seedorf (Giousis/71)