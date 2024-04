Scorende Devon Koswal heeft draai gevonden bij Telstar: "Geen leuke tijd gehad"

De verdediger kwam deze zomer over van FC Dordrecht. In Zuid-Holland kende hij een vervelend afscheid en is daarom nu extra blij dat het bij Telstar weer voor de wind gaat. "Als je al bijna twee jaar in het eerste speelt en vervolgens wordt teruggezet, dan is dat niet leuk", vertelt Koswal, die bij Telstar dus zijn draai heeft gevonden. "Je moet het vertrouwen van de trainer winnen. Hard werken en als je kans krijgt, dan moet je hem pakken."

De volgende wedstrijd van Koswal en Telstar is op vrijdag 12 april. Dan gaat de ploeg van Ulrich Landvreugd en Anthony Correia op bezoek bij De Graafschap.

Bekijk hieronder de reactie van Ulrich Landvreugd na de 3-1 overwinning op Jong PSV.