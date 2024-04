Telstar niet door met succestrainer Landvreugd: "Jammer, ik ambieerde dat wel"

Toch werd de 52-jarige Amsterdammer verteld dat de club niet met hem doorgaat als hoofdtrainer. "Ik weet dat Telstar met een nieuwe trainer in gesprek is, dus dan is het duidelijk dat ik geen hoofdtrainer word. Het is jammer, want ik ambieerde dat wel."

Anthony Correia

Met wie Telstar in gesprek is, weet Landvreugd niet. Er is een grote kans dat de club de huidige assistent Anthony Correia als nieuwe trainer voor de groep wil zetten. Volgens Landvreugd ook niet onlogisch, omdat Correia zijn hele carrière bij Telstar heeft gespeeld, enkele jaren in de technische staf zit en inmiddels ook zijn hoogste trainersdiploma in bezit heeft. Bovendien heeft Correia zijn vertrek aangekondigd bij de amateurs van Katwijk, waar hij ook hoofdtrainer is.