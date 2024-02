Correia en Landvreugd maken het seizoen af bij Telstar na ontslag trainer Snoei

Een dag na het ontslag van trainer Mike Snoei is bekend wie het seizoen bij Telstar gaat afmaken. "De zittende staf neemt nu de taken op zich. Assistenten Uli Landvreugd en Anthony Correia gaan het samen doen", aldus technisch manager Peter Hofstede.

Correia en Landvreugd waren vandaag niet beschikbaar voor interviews. Correia is ook hoofdtrainer bij tweededivisionist Katwijk. Uli Landvreugd was voorheen de trainer van tweededivisionist AFC. Vandaag zal verder besproken worden hoe de exacte taakverdeling zal zijn.

"Het is niet alleen de trainer. Het zijn ook de spelers. Wij staan op het veld"

Aanvoerder Mitch Apau reageerde vandaag voor het eerst op het ontslag van Snoei. "Na de 6-1 nederlaag tegen MVV hebben wij zaterdag met de groep gesproken. Het moet anders. Wij hebben elkaar de waarheid verteld. Het is niet alleen de trainer, het zijn ook de spelers. Wij staan op het veld. Je weet hoe het werkt in het voetbal, maar het is zeker niet alleen de trainer. Het ligt ook zeker bij de groep", aldus Apau.

