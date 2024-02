Trainer Mike Snoei per direct ontslagen bij Telstar

Telstar neemt per direct afscheid van trainer Mike Snoei. Reden zijn de slechte resultaten van de voetbalclub uit Velsen-Zuid. Telstar is bezig aan een dramatisch seizoen en staat laatste in de eerste divisie.

Afgelopen vrijdag kreeg Telstar op bezoek bij MVV een pak slaag. De IJmonders kregen met 6-1 klop. Na de winterstop had Telstar een relatief makkelijk programma. Toch werd er niet gewonnen. De laatste keer dat Telstar wist te winnen was op 17 november vorig jaar. Toen werd FC Den Bosch met 4-1 verslagen.

"Voor beide partijen is het een teleurstellende constatering dat dit niet is verbeterd"

“Met het competitieprogramma na de winterstop en de terugkeer van de geblesseerde spelers was de hoop dat de resultaten zouden verbeteren. Voor beide partijen is het een teleurstellende constatering dat dit niet is verbeterd. Na een prachtig seizoen 2022/2023 waarin onder leiding van Mike Snoei een knappe negende plaats werd behaald, bleek het dit seizoen lastiger te zijn”, aldus algemeen directeur Leon Annokkée.

Opvolging

Snoei was bezig aan zijn tweede periode bij Telstar. In zijn debuutseizoen 2017/18 deed hij het erg goed en bereikte Telstar de halve finales van de play-offs. In 2019 vertrok Snoei naar De Graafschap. In Doetinchem werd hij in 2021 ontslagen, ondanks dat zijn contract was verlengd. Reden was het mislopen van promotie naar de eredivisie. In 2022 keerde Snoei terug in Velsen-Zuid, maar na ruim anderhalf jaar komt aan dat verblijf een voortijdig einde. Het is nog niet duidelijk wie Snoei gaat opvolgen.

Unicum

Dat Telstar een trainer ontslaat, is bijna een unicum. De laatste keer dat de voetbalclub dat deed was in februari 2010. Destijds was Edward Metgod de hoofdtrainer en stond Telstar er ook belabberd voor. In dat seizoen degradeerde de hekkensluiter van de eerste divisie naar het amateurvoetbal. Na de trainerswissel wist zijn opvolger Marcel Bout Telstar ternauwernood voor die afgang te behoeden.

