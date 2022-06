Telstar kiest met Mike Snoei voor een ander soort trainer: "Maar het is geen nieuwe weg"

De kogel is door de kerk: Mike Snoei is de nieuwe trainer van Telstar. De Witte Leeuwen hebben daarmee de opvolger (en voorganger) van Andries Jonker gevonden. "Er was binnen de club behoefte aan een ander soort trainer", zegt interim-directeur Jakob Klompien.

De naam van Snoei zong al even rond bij Telstar. Eerder vandaag werd duidelijk dat hij terug zou keren in Velsen-Zuid. Van medio 2017 tot en met zomer van 2019 stond Snoei al voor de groep bij de Witte Leeuwen. In zijn eerste seizoen bereikte Telstar de play-offs na de zesde plaats in de competitie.

Toch is het een opvallende keuze, omdat het een ander type is dan Jonker. "Ik zie Snoei puur als een resultaattrainer voor de A-selectie. We verwachten minder als het gaat om de jeugdafdeling, dus dat zullen wij op een andere manier invulling moeten geven", vertelt Klompien.