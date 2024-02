Telstar-directeur over ontslag trainer Mike Snoei: "Dit was onvermijdelijk"

De dramatische vorm van Telstar heeft trainer Mike Snoei de kop gekost. De ploeg uit Velsen-Zuid staat laatste in de eerste divisie. "Het dieptepunt was afgelopen vrijdagavond (6-1 verlies tegen MVV, red.), waarbij het los zand leek", aldus algemeen directeur van Telstar Leon Annokkée.

"Vanmorgen heb ik Mike gesproken en zijn ontslag kwam als een teleurstelling voor hem", vervolgt Annokkée. "Mike had op wat anders gehoopt en wij natuurlijk ook, maar dit is de realiteit. We tellen alle plussen en minnen bij elkaar op en denken dat dit de beste keuze is. We scoren lastig en je zag de laatste wedstrijden bij de spelers dat het lastig was om strijdbaar te blijven. Telstar staat er ook niet om bekend om zomaar een trainer de deur uit te sturen."

Metgod

De laatste keer dat Telstar vroegtijdig afscheid nam van een trainer was in 2010. Edward Metgod werd na veertien competitienederlagen in 25 duels op straat gezet. "Natuurlijk is het een lastige keuze die we hebben gemaakt. Mike is ontzettend begaan met de club en hij heeft vorig jaar een enorm knappe prestatie neergezet door negende te eindigen in de competitie."