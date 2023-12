Trainer Anthony Correia vertrekt bij Katwijk: "Om dromen waar te maken moet je in het diepe springen"

Maandag werd bekend dat de trainer na vier seizoenen stopt bij tweede divisionist Katwijk. "Ik heb vorig jaar de cursus 'coach betaald voetbal' afgerond. Katwijk is de mooiste club op amateurgebied, maar om je dromen waar te maken moet je soms in het diepe springen. ", laat Correia weten.

"Ik kijk verder dan alleen Telstar, want dat zou naïef zijn. Natuurlijk is het wel een mooie club"

Honkvast

Als voetballer was Correia honkvast. Hij speelde maar liefst vijftien seizoenen voor Telstar. Dat was ook zijn enige club tijdens zijn professionele carrière.

Als trainer kende hij wel meerdere clubs. In 2014 begon hij als trainer bij VVH Velserbroek. Via IJmuiden en ODIN '59 is hij nu de trainer van Katwijk. Sinds 2017 combineert hij het hoofdtrainerschap met de functie van assistent-trainer bij Telstar.

Veel Telstar-fans zien in Correia een droom kandidaat om trainer te worden van Telstar. "Leuk om te horen, maar dat is helemaal niet aan de orde. Ik ben de trouwe assistent van de huidige trainer Mike Snoei en ik wil niet aan zijn stoelpoten gaan zagen. Ik kijk verder dan alleen Telstar, want dat zou naïef zijn. Natuurlijk is het wel een mooie club."

De Noord-Hollander geeft verder aan dat hij wel op zoek gaat naar een club in Nederland. Correia heeft twee jonge zoons en ziet een stap naar het buitenland nu iets te vroeg komen.