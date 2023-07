Telstar-assistent Anthony Correia geslaagd voor trainerscursus

Anthony Correia heeft de UEFA Pro-opleiding van de KNVB succesvol afgerond. Dat betekent dat de 41-jarige Velserbroeker vanaf nu zelfstandig een betaaldvoetbalclub mag leiden. Momenteel is Correia assistent-trainer bij Telstar.

Correia moest een aantal opdrachten afronden in combinatie met een eindgesprek. Dat heeft hij succesvol gedaan en daardoor is hij geslaagd voor het hoogste trainersdiploma.

Momenteel is Correia al hoofdtrainer bij Katwijk in de tweede divisie. Sinds 2020 staat hij aan het roer en werd hij de afgelopen twee seizoenen kampioen. Eerder was Correia werkzaam bij VV IJmuiden, VVH/Velserbroek en Odin'59 uit Heemskerk.

Naast het hoofdtrainerschap bij Katwijk is Correia assistent-trainer bij Telstar. Afgelopen seizoen was hij al een keer eindverantwoordelijke toen Mike Snoei geschorst was. Tussen 2001 en 2016 speelde Correia meer dan 350 officiële wedstrijden voor De Witte Leeuwen.