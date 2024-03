Stralende Seedorf opent eindelijk rekening voor winnend Telstar: "Heeft te lang geduurd"

Zijn doelpunt viel nota bene in de week dat statistiekenbureau Opta had berekend dat Seedorf dit seizoen in de eerste divisie de speler was met het meeste aantal schoten (31), zonder een keer te scoren. "Ik was niet op de hoogte van die statistiek. Maar als ik ze nu wel maak, maakt het allemaal niet meer uit", aldus Seedorf.

Cadeautje

De 24-jarige aanvaller kreeg zijn tweede doelpunt overigens cadeau van Quinten van den Heerik. "Quinten en ik hadden een onderonsje dat ik in maart twee doelpunten zou maken", vertelt Seedorf. "Dus hij liet hem gaan voor mij. Hij heeft mij dat doelpunt echt gegund."