Gelegenheidsaanval bezorgt Telstar grootste winst van het seizoen

In de tweede helft begon Telstar ook weer uitstekend. Na drie minuten voetballen schoot Mees Kaandorp van net buiten het strafschopgebied de bal zeer kundig in de rechter onderhoek. Na de 3-1 gingen de Velsenaren vrolijk verder met de jacht op doelpunten. In de 55e minuut was Tahiri het eindstation van een mooie aanval. Het betekende de tweede treffer voor de aanvaller.

Seedorf

De honger bij de Witte Leeuwen was deze vrijdagavond enorm, want ook Seedorf maakte zijn tweede goal. Tot deze wedstrijd scoorde hij nog niet, maar deed dat nu tweemaal. Van dichtbij tekende de rappe aanvaller voor de 5-1, nadat de Utrechtse doelman te laat zijn doel uitkwam.

Door de klinkende winst stijgt Telstar naar de zestiende plek op de ranglijst. Volgend weekend komt Jong PSV naar Velsen-Zuid.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver (Boussakou/72), Apau, Koswal, Oude Kotte, Turfkruier (Fatihi/82); Plat, Overtoom (Van den Heerik/67); Kaandorp (Van Dijk/82), Tahiri (Giousis/67), Seedorf