Telstar gaat door met Eddahchouri en El Kachati; Overtoom en Oude Kotte in de wachtkamer

Zakaria Eddahchouri, Youssef El Kachati, Jayden Turfkruier en Cain Seedorf weten zeker dat ze volgend jaar nog in Velsen-Zuid spelen. Het viertal had een optie in hun contract voor een extra seizoen, dat bij deze is gelicht. Tegen Thomas Oude Kotte en Tom Overtoom is geïnformeerd dat hun aflopende contracten formeel zijn opgezegd.

Het opzeggen van de aflopende contracten van Oude Kotte en Overtoom betekent niet automatisch dat deze spelers ook zullen vertrekken bij de Witte Leeuwen. Het zou kunnen dat de club door wil met het tweetal, alleen onder andere voorwaarden. "In de komende weken kijken we verder hoe de selectie er voor volgend seizoen uit moet komen te zien", benadrukt technisch manager Peter Hofstede. "Er zullen nog gesprekken volgen met Oude Kotte en Overtoom evenals met de overige spelers die een aflopend contract hebben bij Telstar."

