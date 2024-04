De jeugd heeft de toekomst: FC Volendam grijpt terug op eigen kweek

"Ik ben enorm blij en trots dat ik mijn eerste contract heb mogen tekenen bij FC Volendam", vertelt Van Driel op de clubwebsite van FC Volendam. "Ik ben erg dankbaar voor mijn debuut in de eredivisie dit seizoen. De komende periode ga ik proberen zoveel mogelijk minuten te maken in het eerste. Daar kijk ik naar uit."

Vorige week maakte de club uit het vissersdorp ook al bekend dat de eveneens 18-jarige Mika van der Horst een langdurig verbintenis heeft getekend. De uit Marken afkomstige middenvelder zette zijn krabbel onder een contract tot de zomer van 2027.

Eigen kweek

Van Driel en Van der Horst zijn niet de enige jeugdproducten die dit seizoen, of vorig seizoen op de deur klopten bij het eerste elftal. Zo maakten ook Billy van Duijl, Barry Lauwers, Imran Nazih, Francisco Marizan en Ezechiel Fiemawehle ieder hun debuut in het vlaggenschip van FC Volendam. Datzelfde geldt voor Milan de Haan. De Monnickendammer brak begin dit seizoen door en mocht al 24 keer in de basis beginnen. Ook de inmiddels naar AZ vertrokken Lequincio Zeefuik (19 jaar) speelde al sinds 2017 in de jeugd bij FC Volendam.

Het aandeel van zogenaamde 'eigen opgeleide spelers' is onlangs nog onderzocht door CIES Football Observatory. Uit recente bevindingen van dit onafhankelijke onderzoekscollectief bleek dat begin dit seizoen, enkel Ajax meer speeltijd gaf aan eigen de jeugd dan FC Volendam. In de eerste 12 wedstrijden kwamen er bij de Palingboeren tien spelers uit eigen kweek in het veld en zij hadden samen een aandeel van 34,9 procent in het totaal aantal speelminuten van alle FC Volendam-spelers samen.

