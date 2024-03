Negen spelers vertrekken, wel gaat FC Volendam door met Benaissa Benamar

Op de site van FC Volendam geeft directeur Frans ten Berge nog tekst en uitleg over de aankomende wijzigingen in de selectie. "We wilden graag door met Brian, Josh en Damon. Brian is een jongen uit het dorp en ook Josh heeft zijn plaats in Volendam gevonden. Om die reden wilden wij hen graag behouden, maar helaas voor ons zijn zij niet ingegaan op de aanbieding. Damon heeft ons al vroeg aangegeven graag op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Dat standpunt respecteren we. We wensen alle spelers die ons gaan verlaten het allerbeste in hun toekomstige carrière."

De CAO-verplichtingen bepalen dat profclubs alle spelers met een aflopend contract voor 1 april duidelijkheid moet geven over hun toekomst.