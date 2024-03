Veelbesproken directeur Frans ten Berge vertrekt alsnog bij FC Volendam

Eerder werkte hij als commercieel directeur bij modeketen C&A. In februari 2023 kwam Ten Berge binnen bij FC Volendam. In eerste instantie verving hij Richard de Weijze als zakelijk directeur bij Volendam. Later werd zijn functie directeur nadat bij FC Volendam veel kopstukken - al dan niet noodgedwongen - vertrokken.

Als een van de weinigen overleefde hij het ontslag van het voltallige bestuur en het opstappen van Team Jonk. Bijzonder was dat het oude bestuur, onder leiding van voorzitter Jan Smit, vlak voor het eigen ontslag nog Ten Berge op non-actief stelde. Als reden gaf FC Volendam toen een "algeheel disfunctioneren op zijn portefeuilles en geen openheid richting de club over zaken die essentieel zijn voor goed bestuur".

Ontslag

RvC-voorzitter Jaap Veerman nam hem vervolgens in vertrouwen en gaf Ten Berge alsnog de sleutel van de club. Hij maakte het ontslag ongedaan. "Daar lusten de honden geen brood van", zei Veerman op de geruchtmakende persconferentie waarin hij het ontslag van het bestuur toelichtte.

