Zeer simpele winst voor AZ tegen ongeïnspireerde buurman FC Volendam

Voor de vierde keer deze eeuw stonden de twee buren tegen over elkaar in competitieverband. Deze wedstrijd zal de gemiddelde voetbalsupporter niet lang bijblijven, want de spanning was ver te zoeken in het voetbalstadion aan de dijk. FC Volendam speelde zonder passie en AZ beschikte simpelweg over veel meer kwaliteit.

Al vroeg in dit duel leek AZ op voorsprong te komen door een goal van Ruben van Bommel. Alleen constateerde VAR Allard Lindhout terecht vanuit Zeist dat er hands aan vooraf ging.

Lucky Sugawara

Het Alkmaarse overwicht betaalde zich halverwege de eerste helft wel uit. Dit keer kopte Dani de Wit bij de tweede paal een vrije trap binnen, 0-1. En nog binnen het half uur verdubbelde AZ de voorsprong. Yukinari Sugawara schoot vanaf afstand raak, al toucheerde Volendammer Brian Plat met z'n rug de bal.

Indrukwekkend was het applaus in de 35e minuut voor Ramon Visser. De assistent-trainer van RKAV Volendam overleed onlangs op 35-jarige leeftijd. Iets dat afgelopen week veel losmaakte in het vissersdorp.

