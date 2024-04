FC Volendam blaast degradatiestrijd nieuw leven in met zege op RKC

In vergelijking met de midweekse speelronde was er één gedwongen wijziging bij FC Volendam. Vivaldo Semedo ging tegen Feyenoord in de rust geblesseerd naar de kant. Zijn vervanger was Robert Mühren, die de laatste weken als invaller speelde. Hij werd dé man van de eerste helft. Eerst tikte hij op aangeven van Darius Johnson de 1-0 binnen achter Etienne Vaessen.

De spits zorgde enkele minuten later ook voor de 2-0 met een schitterende volley. De VAR moest nog even kijken naar de goal, maar zag er geen buitenspel in. Een ongekende weelde dus voor Volendam. Het had zelfs nog mooier kunnen worden, maar Mühren kopte op de lat. Een kans van Josh Flint ging er vlak voor rust ook niet in.

