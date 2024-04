'Kasteel Radboud verplaatsen?' Toch staat het er als enige West-Friese kasteel nog wél

Kasteel Radboud werd in 1288 gebouwd door graaf Floris de Vijfde en is het enige West-Friese kasteel dat je daadwerkelijk nog kan bezoeken. Inmiddels weten we dat het kasteel zeker vier keer zo groot moet zijn geweest.

Na de heftige Sint-Clemensvloed in de 14e eeuw, werd alles anders. Land werd weggeslagen en er werd een nieuwe dijk aangelegd met rigoureuze aanpassingen van het kasteel tot gevolg. Zelfs de ingang moest worden verplaatst. Maar hoe zag het er dan daarvoor uit? Daarover tasten onderzoekers nog altijd in het duister. En wat heeft de Friese koning Radboud eigenlijk met dit kasteel te maken?

Kasteel als boerderij

Wat wel duidelijk is, is dat de oriëntatie van het kasteel met een kwartslag is gedraaid. Waar je nu je auto parkeert en op de plek waar de huidige haven ligt, lag een voorburcht met meerdere boerderijen.

Veeteelt en gewassen werden er volop verbouwd. Niet voor niets had het kasteel een 'molkentoren'. Het was in die zin een bruisende fabriek waar al in de middeleeuwen zuivel werd verwerkt.

Grotendeels verdwenen

Vanaf 1572 raakt Medemblik betrokken in de Opstand, de Tachtigjarige Oorlog begint. Het kasteel van Medemblik verliest dan haar functie als grafelijk kasteel, de voorburcht wordt afgebroken en ook het hoofdkasteel wordt ook deels gesloopt. Het gedeelte van het kasteel wat blijft staat, wordt uiteindelijk onderdeel van de nieuwe stadsmuur van Medemblik.