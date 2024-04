Beheersing van water, verzwolgen door water: het 'perfecte' kasteel Nuwendoorn

In de vijfdelige NH-serie 'Verdwenen kastelen' gaat erfgoedspecialist Marius Bruijn op zoektocht in het landschap naar de Verdwenen Kastelen van West-Friesland. Met animaties wekken we de kastelen tot leven en geven zo een impressie van hoe ze er ooit mogelijk uit hebben gezien. Want inmiddels weten we door nieuw onderzoek steeds meer over de burchten van Floris en zijn rol in West-Friesland.

Een kasteel van waterbeheersing

De Nuwendoorn lag in de middeleeuwen aan zee en was een belangrijk handelsknooppunt. De Westfriese Omringdijk werd aangelegd om het gebied te bewaken, maar het onderhoud van de dijk gebeurde niet altijd even goed. Het werd tijd om dijkgraven aan te stellen, vond Floris. Het waterschap ontstond.

Bekijk hier de impressie van het vroegere kasteel ''Huis te Nuwendoorn', animatie van Sander Wit, tekening Marius Bruijn: