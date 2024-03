Het mysterie van Wijdenes: waar stond ooit het kasteel van Floris de Vijfde?

In deze vijfdelige serie gaat erfgoedspecialist Marius Bruijn op zoektocht in het landschap naar de Verdwenen Kastelen van West-Friesland. Met animaties wekken we de kastelen tot leven en geven een impressie van hoe ze er ooit mogelijk uit hebben gezien. Want inmiddels weten we door nieuw onderzoek, steeds meer over de burchten van Floris en zijn rol in West-Friesland.

Mogelijk liggen de restanten van het kasteel op de bodem van de Zuiderzee, het huidige Markermeer. Onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben na tientallen jaren daar nieuwe vondsten ontdekt.

Bekijk hier de impressie van het vroegere kasteel 'Huis te Wijdenes':