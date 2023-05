Floris V kan weer gasten ontvangen: ruïne 'Huys te Nuwedore' eindelijk weer open

Op zijn klim naar boven in de de metalen uitkijktoren vertelt Ger Copier van Stichting Monumentenbezit over de vernielingen. "Je zou denken dat deze trap niet kapot kan, maar ze lieten er gewoon stenen op vallen. Kijk hier, een flinke deuk in de trede. Lampen zijn vernield en ze schoten zelfs de dakpannen eraf met een luchtbuks. We hebben nu een ophaalbrug die buiten openingstijden omhoog gaat, zodat je niet zo makkelijk meer het terrein op komt."

Donderdag is de officiële opening van de ruïne, maar het is nog even wachten tot de ophaalbrug technisch helemaal in orde is en het publiek kan toestromen. Copier: "Dat kan met enkele weken klaar zijn dan houden we de vroegere openingstijden aan. We gaan informatieborden plaatsen voor het publiek en we hopen deze zomer kleinschalige evenementen te kunnen organiseren samen met kasteel Radboud. Denk bijvoorbeeld aan een demonstratie van een valkenier. Houd de website in de gaten, zou ik zeggen."