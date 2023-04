Ruïne van Brederode krijgt na roerige tijden nieuwe beheerder: "Ik wil er een magische plek van maken"

Michiel Oosterhuis (46) wil na alle commotie een magische plek maken van de Ruïne van Brederode. Hij heeft veel zin in het nieuwe seizoen, al zal hij het verleden niet helemaal achter zich laten. "Ik ben in gesprek gegaan met de opgestapte vrijwilligers. Nu de pijn erkend is, kan er gewerkt worden aan de toekomstplannen", zegt Oosterhuis.

De precieze reden van de ruzie is nog altijd onduidelijk. Oosterhuis kijkt ook liever niet achterom. "Ik wil niets met de ruzie te maken hebben en wil me daar helemaal niet in mengen", zegt hij.

De nieuwe naam staat symbool voor een nieuw begin, want de afgelopen maanden verliepen niet bepaald vlekkeloos binnen de stichting dat het monument beheert. Eind 2022 ontstond er veel onrust en brak er ruzie uit omdat het bestuur het vertrouwen in de vorige beheerder Rob Kortekaas kwijt was. Hij werd ontslagen maar kreeg de steun van veel vrijwilligers die uit solidariteit opstapten .

De Ruïne van Brederode is een voormalig kasteel in Santpoort-Zuid dat aan het einde van de dertiende eeuw gebouwd werd. Het kasteel is een groot deel van het jaar open en er worden diverse evenementen georganiseerd, zoals kinderfeestjes, tentoonstellingen en trouwfeestjes. In het nieuwe seizoen krijgt het monument een nieuwe naam: Heerlijkheid Brederode.

"Ik wil niets met de ruzie te maken hebben en wil me daar helemaal niet in mengen"

Zijn assistente Hester Looij vult hem aan: "Het was een fijn gesprek, waarin we eerlijk hebben gezegd dat verandering een kwestie van tijd is." Looij heeft bewust gesolliciteerd naar de functie voor assistente, omdat ze vindt dat er balans moet komen in de man-vrouwverhouding binnen het bestuur. "In deze maatschappij zijn er ook vrouwen nodig, want vrouwen en mannen vullen elkaar aan. Mannen zijn praktisch en vrouwen meer empathisch", meent zij.

Oosterhuis: "Ik voelde bij hen woede en verdriet over wat er gebeurd is, maar ze willen ook weten wanneer ze iets mogen doen binnen het kasteel. Daarom zal hier op korte termijn meer duidelijkheid over komen vanuit het bestuur. We zullen zeker veel gebruik maken van hun ideeën en bijdragen."

"Het was een bijzondere dag. Ik kwam niet op het witte paard, maar op mijn bakfiets. Mijn vrouw en kinderen zaten voorin. De zon scheen volop toen ik fietsend met mijn gezin de tuin binnenkwam. Het voelde als een sprookjesdag." Acht jaar later mag hij zich zelf beheerder van het kasteel noemen.

De man die de komende jaren rust moet gaan brengen is een geboren en getogen Fries uit Gaasterland. Hij heeft ook een persoonlijke band met het monument. Want toevallig of niet vierde hij in 2015 zijn trouwdag in de Ruïne.

Dubbele taak

Oosterhuis meent dat zijn nieuwe functie hem op het lijf is geschreven. Hij noemt het zelfs 'een geschenk'. "Je bent zowel gastheer als beheerder, die ervoor moet zorgen dat de regels nageleefd worden. Ik zie het als een uitdaging en ik weet van mezelf dat ik het ook wel kan."

Oosterhuis en Looij hebben een paar duidelijke doelen voor ogen. Zo willen zij zich inzetten voor verbinding. "Mensen met verschillende interesses moeten hier bij elkaar kunnen komen. Dat is de betekenis die we aan het monument willen geven. We beginnen eerst bij onszelf als bestuur, door uit de commotie te komen, in gesprek te gaan met de vrijwilligers en hun ideeën te horen. Vervolgens zullen we mooie plannen maken voor de toekomst."

De ambities zijn groot. Oosterhuis wil de Ruïne in het hele land op de kaart zetten. Oosterhuis: "Dit is een nationaal monument dat niet iedereen buiten de regio kent." zegt hij. Zijn assistente is dan ook van plan om het monument te promoten in de toeristenboekjes, zodat internationale bezoekers het kasteel ook kunnen zien. Ook willen ze met nieuwe activiteiten een jonger publiek aantrekken.

Toegankelijkheid

Het enige waar de beheerder van baalt, is dat het kasteel niet toegankelijk kan zijn voor rolstoelen. Hij mag namelijk niets bouwen of verbouwen en dat zorgt voor een blijvende risico voor kwetsbare groepen zoals mensen in de rolstoel of kinderen. "We hebben daarom ook een bord op de deur bij de ingang geschreven dat het betreden van het monument op eigen risico is", zegt hij.

Om de ambities te kunnen verwezenlijken, gaat de nieuwe beheerder snel in gesprek met de de gemeente. "Die is de belangrijkste partner voor ons. Want zo'n monument op eigen houtje groter maken zal ons niet lukken", zegt Oosterhuis. Verder heeft het bestuur strategische partners nodig die op dezelfde manier denken en doen als hen en de meerwaarde van samenwerken willen zien. "Nieuwe bezoekers trekken en tevreden stellen, kan alleen als er voldoende steun is. Vrijwilligers zijn natuurlijk ook meer dan welkom om zich aan te sluiten en mee te werken."

Voor alle komende activiteiten kunnen de bezoekers de website van het monument in de gaten houden. Maar het belangrijkst, volgens Oosterhuis: "De deuren gaan op 29 april open."