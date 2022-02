Drone-onderzoek naar middeleeuwse kasteelruïne onder de grond in Weesp

Dat er naast de boerderij met dezelfde naam ooit een kasteel stond met de naam Huis Ten Bosch, was wel bekend. Hans Beukeboom, die al zijn hele leven in de boerderij woont, groeide op met dat verhaal. "Ik hoorde het van mijn opa en oma en van mijn ouders en vond het niet bijzonder, ik was eraan gewend", vertelt Beukeboom die het leuk vindt dat onderzoek heropend wordt.

Want ook het kasteel in Weesp is onderdeel van een groter verhaal ,vertelt hij: "Het gaat ook de Van Aemstels die dit gebouwd hebben in de late middeleeuwen, de twist tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. Het past helemaal in de dertiende-eeuwse geschiedenis van Amsterdam, Amstelland en Weesp."

Er zijn geen plannen om het kasteel Huis ten Bosch bij Weesp te gaan opgraven, vertellen de onderzoekers. "Graven is een destructieve bezigheid" legt archeoloog en dronepiloot Jitte Waagen uit. Met moderne technieken zoals in dit geval een drone met speciale camera's, kan een situatie veel beter en goedkoper in kaart worden gebracht. Je kunt daarna beslissen op welke plaatsen het zin heeft om daadwerkelijk te gaan graven, aldus Waagen.

Geen pretpark

Bewoner Hans Beukeboom is blij dat het kasteel onder de grond blijft. "Het moet geen pretpark worden. Ik ben gesteld op mijn privacy en rust, en bovendien is het nu nog agrarisch gebied dat gewoon gebruikt wordt", aldus Beukenboom.

De resultaten van het onderzoek worden de komende tijd geanalyseerd en uitgewerkt en zullen dan wellicht nieuw licht werpen geschiedenis van kasteel Huis ten Bosch in de bodem bij Weesp.