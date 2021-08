Kasteel Radboud opgepimpt met naald en draad: 'We borduren wandkleden van Floris V'

Vijftien vrijwilligers ploeteren met naald en draad in kasteel Radboud. Ze maken een graventapijt met een speciaal ontwerp voor het Medemblikse kasteel. Een graventapijt was ooit een belangrijk decorstuk in een kasteel. Het bracht niet alleen de afstamming in beeld, maar liet ook zien hoe lang de bewoners aan de macht waren. Voor kasteel Radboud is een ontwerp van vijf wandkleden over Floris de Vijfde gemaakt.

Zwaantje van der Heide leidt het project in goede banen. - Beeld: Tom de Vos / NH Nieuws

Initiatiefnemer Marius Bruijn bedacht de ontwerpen voor het West-Friese kasteel. "In de middeleeuwen hingen deze wandkleden altijd in de grote zalen, maar dat zie je tegenwoordig nergens meer", vertelt Bruijn, die erg tevreden is over de vorderingen van de wandkleden. Al is het einde nog lang niet in zicht. "Na anderhalf jaar zijn er twee af en over nog eens anderhalf jaar verwachten we alle vijf de wandkleden af te hebben." De borduurwerken worden dan tentoongesteld in de gravenkamer van het kasteel en zullen een breedte hebben van ongeveer vijf meter.

Het is een secuur werkje: het maken van een graventapijt. - NH Nieuws

Ondertussen houdt Marius de vorderingen met een scherp oog in de gaten. "Marius is niet zo streng hoor", lacht projectleidster Zwaantje van der Heide. "Zo lang de vrijwilligers maar de juiste bordduurtechnieken gebruiken is er niets aan de hand." Volgens Marius Bruijn zijn de vrijwilligers ruim op schema. Hij kan niet wachten totdat hij de wandkleden kan ophangen in de gravenkamer. "We willen met dit project het middeleeuwse interieur en het rijke leven uit die tijd nog accurater laten zien aan het publiek."

Ontwerper Marius Bruijn is druk in de weer met het opmeten van de plek waar de tapijten komen te hangen. - Tom de Vos