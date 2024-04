Van executies naar kinderkamer: 'gruwelijkste' West-Friese kasteel was ook huiselijk

Het is een geliefd wandel- en fietsgebied: de Oudorperpolder. Zodra je de brug over bent, sta je ineens op de kasteelruïne. Twee vierkanten in het landschap en omringd door water. Stenen paden geven de contouren aan waar het kasteel ooit stond.

Van vader op zoon

In zijn strijd, zijn oorlog tegen de West-Friezen, bouwt koning Willem II hier een nieuwe burcht, de Nieuwburg. In plaats van een rond bouwwerk wat in die tijd gebruikelijk was, bouwt hij een stevig, vierkant fort van steen. Pas later als het kasteel overgaat op zoon Floris de Vijfde, wordt het kasteel flink uitgebreid met onder meer een woontoren en ook een kinderkamer.