Ligt het grootste kasteel van West-Friesland onder deze Alkmaarse woonwijk?

Wat nu de omvangrijke woonwijk Oudorp is, met pakweg 14.000 inwoners, zo bedrijvig moet het er ook in de 13e eeuw zijn geweest. Het kasteel is eenmalig opgegraven, maar nog altijd is er vrijwel niets over bekend. Bovendien is er in de jaren 70 van de vorige eeuw een woonwijk op gebouwd.

Talloze 'bonnetjes' vertellen hoe het zit

Met nieuwe technieken ontdekten onderzoekers een 'barbacane' - een gigantische voorpoort - bijna net zo groot als het kasteel zelf. En dat niet alleen, door het vertalen van middeleeuwse administratie blijkt dat er nog veel meer gebouwen rondom het kasteel moeten hebben gestaan. Het kasteel had ook een haven, waar goederen zelfs vanuit Estland werden geïmporteerd. Waarschijnlijk was dit het grootste middeleeuwse kasteel van 'het oude' West-Friesland.