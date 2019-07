Uniek in Nederland: Alkmaars kasteel had een barbacane en dat is 'ontzettend gaaf'

ALKMAAR - Eindelijk kon het geheim van de Oudorperpolder worden onthuld: een van de vroegere kastelen daar had een fikse uitbouw. Deze zogeheten barbacane is uniek voor Nederland, want niet eerder werd zo'n verstevigde voorpoort bij een kasteel gevonden. Maar nu dus wel, in Alkmaar.

De barbacane is ontdekt met geofysisch onderzoek - onder andere met een grondradar - en extra historisch-archeologisch onderzoek in het Nationaal Archief. Het vermoeden dat er een poortvesting stond werd bevestigd door grafelijke rekeningen uit 1445. Er zijn ook aanwijzingen voor een haven en een grotere voorburcht.

Lees ook: Nieuw geheim ontdekt in Alkmaarse polder: "We gaan de geschiedenis herschrijven"

Barbacanes komen vooral voor in Engeland en Frankrijk, maar er werden ook van dit soort vestingen aan stadspoorten gebouwd, zoals de Amsterdamse Poort van Haarlem. Voor zover bekend is er echter geen enkel ander Nederlands kasteel geconstrueerd met zo'n uitbouw.

'Kasteeldorp'

Er zijn overigens nog veel meer 'structuren' gevonden die niet passen op het huidige kasteelterrein. Het blijkt dat kasteel De Middelburg aan de Munnikenweg naast deze voorpoort nog veel meer bijgebouwen heeft gehad. "Het lijkt wel een soort kasteeldorp te zijn geweest", licht een trotse stadsarcheoloog Nancy de Jong toe.

Lees ook: Archeologen vinden klooster en kasteel begraven in Alkmaarse weilanden

De Jong heeft erg toegeleefd naar vandaag. "In maart had ik de barbacane al gevonden, en nu mag ik het eindelijk vertellen. Het is gewoon zo leuk dat je ergens een 'eerste' van vindt. Dat is gewoon ontzettend gaaf."

En voorlopig is ze nog niet klaar met de Oudorperpolder-geschiedenis. De ontdekking nodigt uit tot meer onderzoek. "Dit wordt absoluut vervolgd."