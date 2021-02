Geheimen onder de grond: was kasteel Radboud vroeger veel groter?

MEDEMBLIK - Een grondradar legt vandaag de laatste hand aan het geofysische veldonderzoek bij kasteel Radboud. Dat het kasteel een rijke historie heeft, is bekend. "Maar er is weinig aandacht voor wat er allemaal in de omgeving van het kasteel heeft gelegen", legt archeologe en onderzoeksleider Nancy de Jong. De Jong heeft sterke aanwijzingen dat het kasteel vroeger veel groter was en tot in het IJsselmeer heeft gelegen.

Door een stormvloed begin 14e eeuw, achtten de onderzoekers de kans groot dat het kasteel werd verwoest en daardoor is verplaatst. Dat er zo grootschalig onderzoek wordt gedaan in de omgeving van een kasteel, is volgens De Jong uniek. "Ik ben vanuit mijn promotieonderzoek bezig om alle Floris V kastelen aan nader onderzoek te onderwerpen. In het verleden is er al onderzoek geweest, maar dat beperkte zich tot het hoofdkasteel. Maar dat daar nog heel veel omheen is geweest, wordt meestal niet veel aandacht aan besteed."

Grondradar

Op eerdere onderzoeksdagen werd al gemeten met elektromagnetische inductie en een magnetometer. Maar vandaag kan het nog weleens spannend worden: "Bij de andere technieken harken we alleen de data binnen. Maar met de grondradar, zien we een continue dwarsdoorsnede van de bodem en kunnen we al zien welke reflecties te zien zijn en op welke diepte."