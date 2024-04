Geen veiling meer: verkoop deel golfbaan Naarderbos volgens eigenaar 'zo goed als rond'

Geïnteresseerde partijen zouden vanochtend kunnen beginnen met bieden op de percelen van de voormalige golfbaan. Maar de link naar de pagina van de openbare veiling doet het niet meer. De notaris van deze veiling wil er weinig over kwijt. De verkoper van de percelen, eigenaar Michael van de Kuit, wil dat wel.

Volgens hem zijn er namelijk onderhandse biedingen van twee partijen binnengekomen. De geboden bedragen zouden zo hoog zijn dat de verkoop volgens hem 'zo goed als rond is.' Het gaat volgens de verkoper om het stuk met de vijver, de afslagbaan en de 9-holes par-3-baan.

Over wie de partijen zijn wil Van de Kuit nog niet zoveel kwijt. "Het zijn mensen die net als ik hopen dat er ooit weer gegolfd kan worden op golfbaan Naarderbos. Het is te hopen dat de gemeente dat binnenkort weer toelaat."

Langlopende soap

De verkoop van een deel van de golfbaan Naarderbos is een nieuw hoofdstuk in het al langer lopende conflict tussen ondernemer Michael van de Kuit en de gemeente Gooise Meren. De soap begon ongeveer vijf jaar geleden toen Van de Kuit in de clinch lag met de verhuurder van het clubhuis van de golfbaan. Het leidde er toe dat het huurcontract werd opgezegd en zonder clubhuis ging de golfbaan dicht.

De golfbaaneigenaar vroeg een vergunning aan voor een nieuw clubhuis, maar kreeg die niet omdat er volgens het bestemmingsplan maar plek was voor één clubhuis. Van de Kuit vroeg daarna het faillissement aan voor de golfbaan.

Nooit stil geweest

Maar sinds het faillissement is het niet stil geweest rond de golfbaan. Al jarenlang is er namelijk geen onderhoud uitgevoerd en het terrein ligt er verloederd bij. Volgens de gemeente is Van de Kuit hiervoor verantwoordelijk en Van de Kuit wijst terug naar de gemeente. Afgelopen december besloot de gemeente beslag te leggen op de grond van en rond de golfbaan om Van de Kuit op deze manier te dwingen tot het verrichten van onderhoud.

Eerder dit voorjaar besloot Van de Kuit delen van de golfbaan te laten verkopen in een veiling. Met de veiling hoopte Van de Kuit het geld dat zijn bedrijf als financiering heeft verstrekt terug te krijgen. Volgens hem kan hij als erfpachthouder het beslag van de gemeente met deze veiling terzijde schuiven.