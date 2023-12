Gooise Meren legt beslag op alle grond van en rond golfbaan Naarderbos

Een volgende aflevering in de al jaren slepende soap rondom golfbaan Naarderbos: de gemeente Gooise Meren heeft afgelopen week beslag gelegd op alle grond van de golfbaan. Dat blijkt uit brieven die NH in handen heeft. Door het beslag wil de gemeente ondernemer Michael van de Kuit van Nedstede dwingen tot onderhoud van de verloederde golfbaan en aangrenzende grond. De ondernemer is het daar niet mee eens: volgens hem is niet hij, maar de gemeente zelf verantwoordelijk voor onderhoud van het uitgestrekte terrein.

Stil werd het nooit in de kwestie. Nu wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd nadat er afgelopen vrijdag ‘conservatoir beslag’ is gelegd op drie percelen grond die Van de Kuit en zijn bedrijf in erfpacht hebben. Onderhoud op het terrein is al enkele jaren niet uitgevoerd, omdat er verschil van inzicht wie voor het onderhoud verantwoordelijk is. Volgens de gemeente moet Van de Kuit dat doen, volgens Van de Kuit is dat aan de gemeente.

De gemeente Gooise Meren en ondernemer Michael van de Kuit liggen al langer met elkaar in de clinch over de golfbaan. Dat begon pakweg vijf jaar geleden toen Van de Kuit geen vergunning kreeg voor de bouw van een clubhuis. De golfbaan ging uiteindelijk failliet.

"De gemeente is natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan. Dat voelt niet lekker als je probeert dingen samen op te lossen"

De ondernemer was nog met de gemeente Gooise Meren in onderhandeling om tot een oplossing te komen, toen vrijdag het beslag werd gelegd. "De gemeente is natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan. Dat voelt niet lekker als je probeert dingen samen op te lossen", zegt Van de Kuit over het feit dat de gemeente kennelijk al bezig was met de beslaglegging terwijl de twee partijen nog samen om tafel zaten.

Dit zijn volgens de ondernemer - die ook eigenaar is van Speelpark Oud-Valkeveen - ruimtes waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

Het is de gemeente, volgens Van de Kuit, die nu eigenlijk bestaande afspraken wil 'omkatten'. Hij heeft de grond al in eigendom of in erfpacht en de afspraken met betrekking tot onderhoud van de golfbaan zijn ook al gemaakt. Om de golfbaan en -club nieuw leven in te blazen, wil de ondernemer zelfs vijf miljoen investeren. Maar voor het zover is, wil hij duidelijkheid van de gemeente over wat er wel en niet mag en wie er voor verantwoordelijk is.

Beslag opheffen

Van de Kuit gaat een kort geding aanspannen om het beslag op de gronden op te heffen.

Hij heeft het vermoeden dat het een principiële kwestie is geworden voor Gooise Meren, omdat het jaarlijkse onderhoudsbedrag ‘slechts’ 180.000 euro is. Wel zou nu een half miljoen euro nodig zijn om de golfbaan zelf op te knappen en er weer een levendig geheel van te maken. Ook daartoe is de ondernemer bereid, omdat hij ‘gewoon een golfbaan wil openen’.

De gemeente Gooise Meren is vanmorgen al om een reactie gevraagd, maar heeft daar nog niet op gereageerd.