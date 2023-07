Weer roep om verwaarloosde golfbaan Naarderbos op te knappen: "Bewoners willen actie"

Vier jaar geleden ging de golfbaan failliet en sindsdien is het complex verloederd. Waar de ooit strak gemaaide holes lagen, groeit het gras nu centimeters hoog. Er wordt al jaren gepraat om uit de patstelling te komen, maar zonder resultaat. De gemeente Gooise Meren en Naarderbos Ontwikkeling kunnen het maar niet eens worden over de vraag: hoe nu verder?

Dat er nog steeds wordt gesproken over de toekomst van de golfbaan bleek vorige week maar weer eens toen de gemeenteraad erover sprak, maar ook daar waren weinig concrete stappen te ontdekken voor de komende tijd.

Druk op de ketel

Maar, met wat meer druk op de ketel zou het toch echt wel moeten kunnen lukken, meent Bas Veerman van het CDA. De bal ligt wat hem betreft bij de gemeente. "Er is een ondernemer die graag wil, maar ook niet verder komt. Bewoners willen ook actie, zij willen golfen", betoogde hij.

Er is volgens hem genoeg wil om de kwestie op te pakken. "Over de golfbaan zelf merken wij dat in tegenstelling tot vorig jaar eigenlijk nagenoeg alle partijen wel een golfbaan met een passend clubhuis willen. Dit is al winst vergeleken met vorig jaar."

Packagedeal

Wat de partij betreft moeten wethouder Hugo Bellaart en golfbaaneigenaar Michael van de Kuit snel samen om tafel en een 'packagedeal' sluiten om de strijdbijl voor eens en voor altijd te begraven. "Laten we denken in oplossingen in plaats van problemen", klonk het.

De zogeheten 'nota van uitgangspunten' van burgemeester en wethouders, zeg maar een eerste plan om de plannen weer op te pakken, werd afgelopen week unaniem door de gemeenteraad aangenomen.