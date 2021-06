Verloederde golfbaan Naarderbos aangeboden als alternatief voor zonnepark

Er kan een streep door het omstreden plan om zonnepanelen neer te zeggen op een van de bastions van de monumentale vesting van Naarden. Althans, dat stelt Michael van de Kuit, van de in verval geraakte golfbaan Naarderbos. De veelbesproken eigenaar biedt de grond van de golfbaan aan als plek voor een zonnepark. Het lijkt de zoveelste stunt in een langslepende kwestie.

De golfbaan Naarderbos is de laatste jaren een 'spookgolfbaan' geworden. Gegolfd wordt er niet meer en het vele onkruid staat er hoog. De golfbaan werd drie jaar geleden failliet verklaard na een langslepend conflict tussen Naarderbos Ontwikkeling, het bedrijf van Van de Kuit dat de grond pacht, en de gemeente Gooise Meren. De eigenaar wilde een nieuw clubhuis bouwen op het terrein, maar kreeg daar geen vergunning voor.

Juist de laatste tijd wordt er weer gesproken over het heropenen van de golfbaan, maar vlot gaan dat allerminst. Het besluit erover is onlangs weer met een paar maanden uitgesteld.

Golfbaan vol zonnepanelen

Vastgoedeigenaar Van de Kuit wil doorpakken en biedt de golfbaan nu aan als plek voor zonnepanelen. Daarmee denkt hij twee vliegen in één klap te slaan: er komt een oplossing voor de grond van de verwaarloosde golfbaan en er hoeven geen zonnepanelen geplaatst te worden in de monumentale vesting. Dat laatste noemt Van de Kuit 'een gotspe'. Daar hij is niet de enige in: het nieuws dat bastion Nieuw Molen wordt genoemd als plek voor zonnepanelen kan rekenen op veel tegenstand.

Wat Van de Kuit betreft wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zonnepanelen op de golfbaan. De vastgoedeigenaar noemt de impasse die er rond de golfbaan is ontstaan 'een uitstekend moment om de focus te verleggen naar de kansen die dit terrein te bieden heeft'. "Ik ben bereid door te pakken en ben beschikbaar voor een gesprek met de verantwoordelijke wethouder", laat hij weten.

Eerdere stunts

Hoe serieus het aanbod van Van de Kuit is, is afwachten. Naast Golfbaan Naarderbos is de vastgoedeigenaar ook de eigenaar van het Naarder speelpark Oud Valkeveen. Toen hij met de gemeente in de clinch lag over het bouwen van nieuwe attracties en een door de gemeente gewenste belasting op 'vermakelijkheden', besloot hij het park al eens te sluiten. Hij kondigde vervolgens vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen de lokale politiek in te gaan, maar de politieke partij 'Behoud Speelpark Oud Valkeveen' liet vervolgens niets meer van zich horen.