Zorgen over toenemende overlast op 'spookgolfbaan' Naarderbos

De eens zo nette golfbaan Naarderbos is al tijden een flinke rommel. Van strakgemaaide golfgreens is al lang geen sprake meer: de golfbaan is overwoekerd, het gras staat er op plekken ontzettend hoog. Gegolfd wordt er al tijden niet meer: de baan is al anderhalf jaar dicht na een langslepend conflict tussen de golfbaaneigenaar en de gemeente Gooise Meren.

Ondertussen doet de natuur flink haar werk. Ook doordat er verder niemand meer rondloopt over het golfbaanterrein, heeft het een flinke aantrekkingskracht gekregen voor hangjongeren. Met alle gevolgen van dien.

Handhaven en afval weghalen

De 'anarchie', zoals de partij het zelf noemt, is de lokale ChristenUnie ook opgevallen. De partij vraagt burgemeester en wethouders of er wat gedaan kan worden aan de situatie. Het beeld wordt deels herkend, al stelt Gooise Meren wel dat het regelmatig toezicht houdt en ook handhaaft om echte overlast te voorkomen. De ChristenUnie vraagt ook of er opdracht gegeven kan worden om het vele afval te verwijderen of de golfbaaneigenaar daar opdracht toe te geven. Dat blijkt wat lastiger. Wel stellen burgemeester en wethouders dat alle openbare afvalbakken vaker worden geleegd.

Burgemeester en wethouders geven aan graag om tafel te gaan met Naarderbos Ontwikkeling, het bedrijf achter de golfbaan waarmee het al tijden in de clinch ligt. "Het college heeft een aanbod gedaan aan NBO om overleg te voeren over bovengenoemde (vervelende) situaties in het recreatiegebied Naarderbos. NBO heeft dit voorstel afgewezen", zo zeggen burgemeester en wethouders.