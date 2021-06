Monumentale vesting Naarden genoemd als plek voor dek van zonnepanelen

Zonder slag of stoot gaat dat allerminst. Er klonk eerder al veel protest tegen het plaatsen van windmolens in 't Gooi. Deze zouden onder meer moeten komen in de Aetsveldsepolder en Bloemendalerpolder van Weesp en ook het Gooimeer werd genoemd, maar grote bezwaren van bewoners en de lokale politiek zorgden ervoor dat er door alle zoekgebieden voor windmolens een dikke streep ging.

Kruyt wijst erop dat de parkeerplaats op het bastion bewust verlaagd is aangelegd om ervoor te zorgen dat het niet zo zichtbaar is. Als de zonnepanelen er boven komen, verandert dat de zaak weer. "Daarnaast vind ik het gek dat hier zo makkelijk naar gekeken wordt. Ik heb zelf in de vesting gewoond. Als ik zonnepanelen op mijn huis wilde, was dat al bijna onmogelijk."

Voor enkele Naarders komt het plan 'als een duveltje uit een doosje'. De vesting heeft een monumentenstatus en een beschermd stadsgezicht. "We snappen heel goed dat ook wij een bijdrage moeten leveren aan het verduurzamen van de regio, maar zonnepanelen in de historische vesting passen gewoon niet", zegt Jelmer Kruyt van politieke partij Goois Democratisch Platform. "Naarden Vesting is één van de mooiste en grotendeels intact gebleven vestingsteden ter wereld. Een plaatsing van zonnepanelen doet in onze ogen grote afbreuk aan de cultuurhistorische waarde en het aangezicht van de vesting."

De gemeenteraad van Gooise Meren praat nog deze maand over de plannen. Het Goois Democratisch Platform laat weten met een voorstel te komen om de vesting te schrappen als zoekgebied.

Beheerder vesting wacht af

De Naarder vestingwerken zijn sinds enkele jaren eigendom van de Stichting Monumentenbezit. Dat laat weten het plan kritisch te volgen, maar is niet op voorhand tegen. "Binnen bepaalde randvoorwaarden kan hier wellicht best wat mogelijk zijn", laat Jeroen van der Werf van de Stichting Monumentenbezit weten aan NH Nieuws.

De stichting beseft dat de monumentale vesting van Naarden wordt bekeken als plek voor zonnepanelen. "De energietransitie die plaats moet gaan vinden zal niet aan het erfgoed voorbijgaan. Het is beter om hiervoor open te staan en mede de randvoorwaarden te kunnen bepalen dan bij voorbaat, zonder verdere verdieping, tegen te zijn. Het gaat om een aftastend onderzoek om dit misschien te gaan doen. Beslissingen zijn nog niet genomen. Ik ga ervan uit dat wij tijdig betrokken worden."

Eerst onderzoek

Dat er nog niks vast staat, bevestigt ook verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse van de gemeente Gooise Meren. "Het is nu nog een zoekgebied. Daarvan zijn er veel meer. Het betekent niets meer of minder dan dat er gekeken wordt of het haalbaar is. Er is nog niets besloten", vertelde ze gisteravond aan raadsleden.

De wethouder geeft aan te zorgen te begrijpen, maar geeft aan eerst het onderzoek te willen afwachten. "Er wordt gesteld dat het plaatsen van zonnepanelen het historische karakter van de vesting zou schaden. Dat is nu precies wat we willen onderzoeken. Ik heb me laten vertellen dat er ook al zonnepanelen van glas zijn en dat zou het verhaal al heel anders maken. Ik vind het goed dat we dit gaan onderzoeken, maar we moeten er wel kritisch kijken en samen de voorwaarden bepalen of dit kan op deze plek. Ik zou het jammer vinden als we op voorhand al zouden zeggen dat we het niet willen, want dan kunnen we niet overzien of het überhaupt op een goede manier zou kunnen."

Hoe reëel het is dat er daadwerkelijk zonnepanelen komen op het Naarder bastion, durft de wethouder nog niet te zeggen.