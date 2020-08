Fel verzet Weespers tegen windmolens in polder: "Het is niet democratisch"

WEESP - De Weesper Aetsveldsepolder wordt genoemd als plek voor het plaatsen van windmolens. Tot grote schrik van Weespers, die de metershoge molens niet willen hebben. Een petitie tegen de windmolens is al ruim 1.900 keer getekend. Om het verzet verder aan te wakkeren hebben actievoerende omwonenden grote borden geplaatst met daarop een afbeelding van hun schrikbeeld.

Protest tegen windmolenplannen in Aetsveldsepolder - Joost Lammers / NH Nieuws

In zijn hobbywerkplaats zaagt Kees Neervoort nog even een paar palen op maat, die de reuzenachtige protestborden moeten gaan ondersteunen. Kees woont al ruim dertig jaar in het Utrechtse Nigtevecht met uitzicht op de Aetsveldsepolder dat bij Weesp hoort.



Min of meer bij toeval kwam hij er achter dat zijn nog nog vrije uitzicht dreigt te veranderen, omdat er plannen zijn om windmolens te bouwen van volgens hem zeker tweehonderd meter hoog. "Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Daar begon ook mijn verzet, want is geen transparant democratisch proces", vertelt hij.



Tekst gaat verder onder de video.

Weespers verzetten zich tegen komst windmolens - NH Nieuws/Joost Lammers

Kees bleek niet de enige die overvallen was door de windmolenplannen, want inwoners van beide kanten van de provinciegrens trekken inmiddels samen op. "Je moet je wel zorgen dat we voor de generaties achter ons niet alles gaan verstoren en vernietigen", meent Weespse José de Groot. "Dat is heel gauw gedaan. Het is een kwestie van een tiental jaren en dan is de rust en schoonheid van de Aetseveldsepolder verloren."

Quote "Je moet je wel zorgen dat we voor de generaties achter ons niet alles gaan verstoren en vernietigen" José de Groot, Stop windturbines Aetsveld

Er is inmiddels brede steun. De handtekeningenactie nadert de tweeduizend stemmen en om nog meer aandacht te krijgen hebben de actievoerders grote borden gemaakt die ze vandaag langs de weg plaatsen. Kees: "We moeten zorgen dat die boodschap wat er gaat gebeuren permanent in het zicht blijft." Onnaceptabel idee De windmolenvoorstellen maken onderdeel uit van de voorstellen van de energiergio Noord-Holland Zuid (NHZ), waar Gooi en Vechtstreek als deelregio toe behoort. Die voorstellen moeten er toe moeten bij dragen dat er over dertig jaar in Nederland alleen nog maar duurzame energie wordt opgewekt.



Veel meer gebieden worden dan ook met plannen geconfronteerd. "Als je hier een cirkel zou trekken in deze omgeving, dan staat het hier straks vol met windturbines. Dat is een onacceptabel idee", zegt Kees. De bewonersgroep Stop Windturbines Aetsveld bestaande uit Weespers en inwoners van Nigtevecht trekt daarom ook al op met andere actiegroepen in de omgeving.

Quote "We zullen zorgen dat dit voor alle grote partijen een programma-onderdeel wordt bij de komende verkiezingen" Kees Neervoort, STOP WINDTURBINES AETSVELD

Kees wil benadrukken dat hij niet tegen de energietransitie is, maar begrijpt niet waarom er niet naar andere oplossingen wordt gekeken. Hij noemt onder meer geothermie, energieopslag of nieuwe milieuvriendelijkere vormen van kernenergie (Thorium). "We vertrouwen niet op onze innovatiekracht als land. Er zijn ongelofelijk veel alternatieven."



De actievoerders zijn strijdlustig en leggen zich niet zomaar neer bij een besluit. In Provinciale Staten worden de plannen in oktober besproken en als het nodig is gaan de actievoerders ook naar politieke partijen in de Tweede Kamer om hun bezwaren te uiten. "We zullen zorgen dat dit voor alle grote partijen een programma-onderdeel wordt bij de komende Tweede Kamer-verkiezingen."

Reactie Energieregio Noord-Holland Zuid De Energieregio Noord-Holland Zuid, de drijvende kracht achter de Regionale Energiestrategie laat in een reactie weten er alles aan te hebben gedaan om met verschillende belanghebbenden in gesprek te gaan. Woordvoerder Ronald Schepers: "De zoekgebieden in de concept-RES zijn aangewezen op basis van een uitgebreid participatieproces waaraan gemeenten, de provincie, de waterschappen, de netwerkbeheerder (Alliander), natuur en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties (zoals energiecoöperaties), energiebedrijven, agrarische partijen, landschapspartijen- en beheerders, woningcorporaties, het bedrijfsleven en inwoners hebben meegedaan. Hiervoor is eerst samen met gemeenten, waterschappen, de provincie, de netbeheerders en professionals van natuur- en milieuorganisaties en LTO technische analyse gemaakt en onderzoek uitgevoerd. De gemeenten hebben daarna de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten over wat wel en wat niet kan. Elke gemeente heeft hierbij een eigen uitnodigingsbeleid gevoerd." De Energieregio Noord-Holland Zuid benadrukt dat de plannen voor Weesp nog niet definitief zijn. "De concept-RES is nog maar een concept, de zoekgebieden staan niet vast. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het concretiseren van zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of windmolens. Dit betekent dat per zoekgebied wordt onderzocht wat de beste locaties zijn. Hierbij is alles nog mogelijk. Dus ook dat zoekgebieden geschrapt worden en nieuwe zoekgebieden worden toegevoegd. Hierbij worden inwoners en andere belanghebbenden betrokken."