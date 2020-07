Weespers tegen komst tweehonderd meter hoge windmolens: "Dit hoort hier niet thuis"

WEESP - Het is een schrikbeeld voor Weespers: windmolens van zeker tweehonderd meter hoog in de beschermde Aetsveldsepolder. Toch zou het zomaar kunnen dat dat er de komende tien jaar van gaat komen. Een groepje Weespers trekt nu al ten strijde: een petitie is in korte tijd al honderden keren ondertekend.

De Weesper Aetsvelsepolder wordt samen met de Bloemendalerpolder bekeken als ' zoekgebied ' voor windenergie. Dat betekent niet per se dat er daadwerkelijk een windmolenpark komt in de Weesper polders, maar de kans is er wel. Naast de Weesper polders worden ook andere Gooise natuurgebieden genoemd.

"De windturbines zijn net zo hoog als de zendmast in Hilversum. Daar kan dus geen mens of vogel meer omheen"

Wat de bewoners van Weesp en het naastgelegen Nigtevecht betreft gaat de Aetsveldsepolder hoe dan ook niet volgebouwd worden met hoge windmolens. "Deze zijn ruim drie keer zo hoog als de Laurentiuskerk in Weesp en net zo hoog als de zendmast in Hilversum. Daar kan dus geen vogel of mens meer omheen. Dit soort industriële oplossingen horen niet thuis in beschermd natuurgebied", stellen de bewoners. Ze vrezen dat het ten koste gaat van cultureel erfgoed en het groene poldergebied. "Hier is geen plaats voor stenen, asfalt of windturbines."

Betere oplossingen

De Weespers stellen dat ze duurzame energiebronnen een warm hart toedragen, maar dat er betere oplossingen zijn om de komende jaren te werken aan het energieneutraal worden van Weesp en de rest van 't Gooi zonder de windturbines in de beschermde natuur. Wat hen betreft komen er oplossingen op zee of op industrieterreinen. "Voor iedere vorm is een plaats, maar mega-windturbines horen niet thuis in de Aetsveldsepolder", zo stellen ze.

Met een online petitie willen de Weespers hun stem laten horen voordat er komend najaar de eerste besluiten worden genomen over de zogeheten 'Regionale Energiestrategie' . De petitie is de afgelopen dagen al meer dan 900 keer getekend.

Ook andere gemeenten hebben kritiek

De Weespers zijn niet de enige die kritiek hebben op de plannen. Zo hebben onder meer het Gooise Natuurreservaat en Natuurmonumenten grote problemen met de komst van grote zonneparken in het Laarder Wasmeer, Hilversums Wasmeer, Laaperbos en De Zuid én over de eventuele komst van windturbines ten zuiden van Hilversum in het natuurgebied Huydecopersbos.