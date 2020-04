Goois Natuurreservaat: geen windmolens en zonneparken in onze natuur

Afgelopen week werd de ambitie gepresenteerd om windmolens te plaatsen en zonnevelden te maken in de Gooise natuur. Het Goois Natuurreservaat maakt zich daar grote zorgen over de zoekgebieden voor zonnevelden in natuurgebieden Laarder Wasmeer, Hilversums Wasmeer, Laaperbos en De Zuid én over de windturbines ten zuiden van Hilversum in het natuurgebied Huydecopersbos. "Allemaal beschermde natuurgebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland en die liggen aan de randen van een kwetsbaar ‘illusielandschap’", laat GNR weten.

Grote waarde

Het Goois Natuurreservaat wijst op de grote waarde van de Gooise natuur. De windmolens en velden met zonnepanelen zouden daar afbreuk aan doen. "De waarden en de belangen van natuur, landschap, erfgoed en recreatie van deze locaties zijn groot; het Goois Natuurreservaat is daarom ook geen voorstander van windturbines of zonnevelden en zal de overheden die hierover moeten besluiten, dringend verzoeken hier niet mee in te stemmen", zegt het GNR. Het wijst onder meer op de cultuurhistorische waarde en de biodiversiteit.

De Gooise natuur moet volgens het Goois Natuurreservaat 'blijvend en stevig' beschermd worden. "Je kunt het maar een keer verpesten", zegt directeur-rentmeester Karin Kos.