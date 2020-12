Streep door vier Gooise natuurgebieden als zoekgebied voor windmolens en zonneparken

'T GOOI - Er komen geen windmolens of parken met zonnepanelen in het Gooimeer, het Hilversums Wasmeer en het Huydecopersbos, en rond de Stichtsebrug. De Noord-Hollandse Energieregio, dat werkt aan het verduurzamen van de regio, heeft een streep door de zoekgebieden gezet na bedenkingen van onder meer bewoners en de politiek. Eerder werd ook al bekend dat er geen windmolens komen in de Aetsveldsepolder van Weesp.

Adobe Stock

Het Gooimeer, het gebied van het Hilversums Wasmeer en het Huydecopersbos, een stuk grond rond de Stichtsebrug bij Blaricum en de Aetsveldsepolder van Weesp, werden de laatste tijd genoemd als zoekgebied voor wind- en zonne-energie. De gebieden worden genoemd in de Regionale Energiestrategie, een plan om tot 2030 de hele regio te verduurzamen en schadelijke uitstoot te verminderen. Dat de natuurgebieden genoemd werden als plek voor windmolens of parken met zonnepanelen zorgde al snel voor veel protest. Het Goois Natuurreservaat stelde al snel grote bezwaren te hebben tegen windmolens of zonnepanelen in enkele van haar natuurgebieden zoals het Hilversums Wasmeer en het Huydecopersbos. Dat gebied is nu geschrapt als zoekgebied, enkele andere gebieden worden nog wel genoemd.

Weespers hadden veel bezwaren tegen torenhoge windmolens in de Aetsveldsepolder. Ook zij meenden dat de windmolens niet thuishoorden in beschermd natuurgebied. Bewoners en de lokale politiek van Gooise Meren hadden bezwaren tegen windmolens of zonneparken in het Gooimeer. De bezwaren hebben er nu voor gezorgd dat de gebieden geschrapt worden en er dus geen windmolens of parken met zonnepanelen komen. "Er is geluisterd naar de kritiek op een deel van de zoekgebieden. Daarom wordt een aantal daarvan niet meer opgenomen", aldus de Energieregio. Twee nieuwe zoekgebieden Waar enkele zoekgebieden worden geschrapt, komen er ook nieuwe voor terug. Er wordt nu gesproken over plannen voor het plaatsen van zonnepanelen tussen het wegdek en de geluidswal langs de A27 bij wijk Blaricummermeent in Blaricum en bij het Naarderwoonbos, waar bewoners het gebied zelf hebben aangedragen. Die zoekgebieden komen bovenop de zoekgebieden die al eerder genoemd werden en waar geen streep doorheen is gezet. Het gaat om een gebied langs de A1 bij Muiden, de Bloemendalerpolder bij Weesp, rond de spoordriehoek bij Weesp, een gebied bij Anna's Hoeve in Hilversum en bij het vliegveld van Hilversum. Overigens zijn ook deze plannen nog niet concreet. Ze worden nu genoemd als zoekgebied. Dat betekent niet per se dat er ook echt velden met zonnepanelen gaan komen. De komende tijd wordt verder onderzoek gedaan naar de kansen. Dat moet komende zomer leiden tot een concreet plan.