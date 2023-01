Hoge woord eruit: komt er eindelijk nieuw leven op al jaren verloederde Naarder golfbaan?

Al jaren wordt er geen golfbal meer geslagen op dit mooie stukje Naarden en is er geen onderhoud meer gepleegd. Dik vier jaar terug is het faillissement aangevraagd. Wat moet er nu gebeuren? Over het antwoord op die vraag kunnen de gemeente Gooise Meren en exploitant Naarderbos Ontwikkeling het maar niet eens worden. Het hoog opgelopen conflict tussen beide heeft ervoor gezorgd er nu een 'spookbaan' ligt.

Het bedrijf van vastgoedondernemer Michael van de Kuit wil de baan heropenen. Maar de gemeente heeft alle gewenste ontwikkelingen in de spreekwoordelijke vriezer gezet. Eerst duidelijk hebben wat de spelregels zijn en dan kijken wat wenselijk en haalbaar is. En daar heeft Gooise Meren lang over gedaan. Bijna vier jaar om precies te zijn.

Nu ligt er een concept klaar met mogelijkheden, zoals 1.900 vierkante meter aan nieuwbouw. Uit dit stuk blijkt dat een nieuw clubhuis met een restaurant en een multifunctionele ruimte op het golfterrein zelf te realiseren is. Een zelfstandig clubhuis is altijd het uitgangspunt geweest van Naarderbos Ontwikkeling, omdat zorgt voor een 'verantwoorde exploitatie van de golfbaan'.

De gemeente ziet als groot voordeel dat er maar één eigenaar in het spel is in tegenstelling tot Waterfront, waar de golfers tot een aantal jaar geleden een plek deelden met andere gebruikers. Dit gebouw aan de waterkant kan blijven en kan bijvoorbeeld ruimte bieden aan kantoren, culturele instellingen en (para)medische organisaties.

Het nieuwe golfclubhuis kan een terras krijgen, zodat golfers op zonnige dagen buiten kunnen genieten van hun hapje en drankje en van de groene omgeving. Enige probleem is dat hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Dat duurt gemiddeld een jaar.

Dan de golfbaan zelf. Die wil de gemeente weer openstellen, want er is behoefte om weer een balletje te kunnen slaan. De frustratie onder de golfers is nu groot; er ligt immers een golfbaan in hun gemeente maar die wordt al jaren verwaarloosd. Belangrijke gemeentelijke voorwaarde voor de nieuwe openstelling is dat sport, natuur en recreatie hierin hand in hand gaan. De groene uitstraling en de verbeterde biodiversiteit moet golfers aantrekken.

Aan dit alles stelt het college wel een aantal voorwaarden. Het nieuwe pand moet ecologisch goed in te passen zijn en qua verkeersafwikkeling en parkeren moeten er goede oplossingen komen. Het conflict over de exploitatie van Waterfront moet tot het verleden behoren glashelder moet zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.