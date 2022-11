Al jaren verlaten en verloederd: moet golfbaan Naarderbos natuurgebied worden?

De kans dat er ooit nog een golfbal geslagen wordt in het Naarderbos, is uiterst klein. Vier jaar geleden ging de golfbaan failliet en sindsdien is het complex verloederd. Waar de ooit strak gemaaide holes lagen, groeit het gras nu centimeters hoog. Het is tijd om met een goed plan te komen, als het aan de provinciale fractie van de ChristenUnie ligt. De partij wil met Provinciale Staten kijken of de golfbaan teruggegeven kan worden aan de natuur.

De golfbaan in het Naarderbos in betere tijden - Gouwenaar, CC0, via Wikimedia Commons

Al jaren is het kommer en kwel: de gemeente Gooise Meren en Naarderbos Ontwikkeling kunnen het maar niet eens worden over de vraag: hoe nu verder? Beide partijen leven met elkaar in onmin en dat heeft mede tot gevolg dat er inmiddels een 'spookgolfbaan' is ontstaan. Alles ligt stil Het bedrijf van vastgoedondernemer Michael van de Kuit, dat de grond pacht, wil de baan heropenen, maar dat komt er maar niet van. Momenteel liggen alle plannen en gewenste ontwikkelingen stil. Gooise Meren is bezig met het opstellen van nieuwe spelregels voor dit gebied, maar het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan duurt nu al drie jaar. Nu het zolang duurt heeft Van de Kuit een jaar geleden al besloten zijn plannen maar te laten varen.

De baan zelf verloedert ondertussen maar verder. VIer jaar werd de golfbaan failliet verklaard en sindsdien is er niets meer aan onderhoud gedaan, waardoor de natuur de vrije hand heeft gekregen. De baan is overwoekerd: het gras staat torenhoog. Daarnaast bleek het een mooie plek voor hangjongeren. Er is veel sprake geweest van overlast. Dat varieerde van afvaldumpingen en vervuiling tot aan brandstichting en illegale feestjes. Inmiddels gebruiken veel bewoners het terrein om over te wandelen. Provinciale handschoen Juist omdat de gemeente en de golfbaaneigenaar er maar niet met elkaar uitkomen en er al jaren niets is gebeurd, moet de provincie Noord-Holland de spreekwoordelijke handschoen oppakken, vindt de ChristenUnie. Deze partij is ook met het voorstel gekomen om dit complex van zo'n honderd hectare tussen Naarden en Muiderberg om te vormen in een natuurgebied.

Quote "Gemeente en eigenaar komen niet uit de vraag wat er met het terrein moet gebeuren. Door het gebied aan te wijzen als natuurgebied kan de provincie de patstelling doorbreken" christenunie-statenlid michel klein

"Als natuurgebied heeft dit gebied een enorme potentie", zegt ChristenUnie-Statenlid en Bussumer Michel Klein. "De gemeente en de eigenaar komen niet uit de vraag wat er met het terrein moet gebeuren. Door het gebied aan te wijzen als natuurgebied kan de provincie de patstelling doorbreken", geeft hij verder nog mee. Nieuwe natuurverbinding Volgens Klein is hun idee het antwoord op de zoektocht van de provincie. Noord-Holland wil namelijk een natuurverbinding hebben tussen het Naarder- en het Gooimeer. Als de verlate golfbaan wordt omgeturnd in een natuurgebied dan is die verbinding gerealiseerd. Dat heeft als groot voordeel dat bezoekers op een veilige manier kunnen genieten van de natuur. De ChristenUnie wil dat de provincie onderzoek gaat doen hoe dit complex het beste een bijdrage kan leveren aan het natuurnetwerk. Tevens verwacht de partij dat de provincie hierover gesprekken gaat voeren met de gemeente en de golfbaaneigenaar. Vooralsnog gaat dit (nog) niet gebeuren. Gisteravond is het voorstel van de ChristenUnie aan de orde gekomen tijdens de Provinciale Staten-vergadering. Vooralsnog is het voorstel aangehouden. Wordt dus vervolgd.